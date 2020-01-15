Роскосмос назвал условие продолжения запусков «Протонов»

15.01.2020, 10:37, Новости дня

Роскосмос решил проводить пуски ряда спутников на ракетах «Протон» до завершения налаживания серийного производства ракет «Ангара», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«До завершения реконструкции ПО «Полет» Центр Хруничева планирует выпускать ежегодно две ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса и одну ракету-носитель «Ангара-А1.2» легкого класса. В этой связи на переходный период часть полезных нагрузок будет выводиться на ракетах-носителях «Протон», часть – на новых носителях – ракетах-носителях «Ангара», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Напомним, ранее в понедельник в госкорпорации сообщили, что Роскосмос планирует поставить Минобороны две тяжелых ракеты-носителя «Ангара» в 2020 году.



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