Мнение: Иди поиграй сам!

Иди поиграй сам. Ну, или сама.
Сколько раз ваш ребёнок слышал эту фразу от вас? А сколько раз вы слышали её от своей мамы? Такой любимой. Такой любящей. Такой занятой…
Пока у вас не было ребёнка, а были лишь фантазии о нём, вы точно знали, что уж вы-то не будете отделываться от своей дорогой крохи мультиками на айпаде или игрушками, в которые ему или ей придётся играть в одиночестве.
Фото: Инстаграм
Вы верили в себя. Верили в то, что у вас будет достаточно сил, душевной энергии и эмоций на своего ребёнка.
Чуда не случилось, не так ли?
Вы — женщина и мама из реального мира, а не из идеального мира фантазий. И да: порой у вас не хватает сил на своего собственного, самого дорогого и до дрожи любимого ребёнка.
Вы в этом не одиноки.
Наткнулась в Инстаграме на пост одной красивой и умной женщины (на фото — она с внуками). Этот пост меня зацепил.
Пожалуй, процитирую отрывок из него:
Что же для нас самое главное?
Конечно же дети и семья. Важнее, не мыть пол, а говорить с ребёнком . Важнее, встретить мужа не с тряпкой в руках, а в красивом шелковом халате. Я вспомнила, как раньше упускала возможность побыть с ребёнком , говоря: ты же видишь я занята , мне надо убраться и приготовить еду, постирать, погладить и так далее . Я не видела в тот момент глаза дочки, мне было некогда, но сейчас я вижу глаза внука. Я не могу передать вам это состояние. Сердце щемит, когда видишь как он бежит к маме с глазами полными счастья,радости и любви, и когда он получает ответ: Некогда, иди поиграй сам . Конечно я могу в этот момент заменить ему общение с мамой, а вот когда меня нет рядом? Так мои внуки отзеркалили мне мои ошибки . Как бы я сейчас с большим удовольствием поменяла приоритеты , и переложила бы все бытовые дела на специалистов. А вот общение с детьми и родными оставила себе. Это самое ценное, что есть у нас , и порой мы понимаем это поздно.
Женщину зовут Галина Уличева. Она — учредитель сервиса по уборке квартир ACLEAN.
Галина создала свой проект на эмоциях. Ею двигало желание помочь дочери и другим женщинам. Помочь избежать тех ошибок, которые совершила в молодости она сама.
«Я захотела освободить время Дочке, для общения с детьми ! Я не хочу больше видеть глаза моих внуков, когда мама им говорит — подожди мне некогда, я убираюсь, я готовлю , я глажу», — пишет Галина.
И я ей поверила. Поверила и всё тут.
Настолько, что попробовала созданный ею сервис по уборке. Пригласила двух уборщиц. Очень понравился результат. Вот прям очень.
Чувствуется, что в основе проекта лежит ещё душа женщины, а не только желание заработать.
Как именно работает сервис?
Вы заходите на сайт и оформляете заказ на уборку квартиры или отправляете заявку диспетчеру.
Клинером в компании может стать только человек, не имеющий судимости и не состоящий на учёте у нарколога или психиатра. Также они проходят тесты на знание технологии уборки, причём делают это не один раз, а регулярно.
ACLEAN предлагает 3 типа уборки:
1) эконом: уборка квартиры, используя ваш инвентарь и ваши моющие средства,
2) стандарт: та же уборка, но со своим инвентарем и моющими средствами,
3) премиум: приезжают самые опытные ребята и используют одноразовые расходные материалы.
Все средства, которыми производится уборка, гипоаллергенны и безопасны как для взрослых, так и для детей.
Перейдя по ссылке, вы получите в подарок 500 баллов (=500 рублей), которые можно списать со стоимости уборки.
Кто сделает заказ от меня, получит ещё и бесплатную мойку холодильника. Признавайтесь: когда в последний раз свой мыли, свинюшки?
В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!
Доверьте уборку профессионалам, а сами займитесь своими любимыми людьми: мужем, детьми, родителями. Да собой, наконец!
А кто делает уборку у вас? Как часто?
Это вопрос — не пустое любопытство, а искреннее желание понять, насколько вы себя всё-таки любите.
Я вас слушаю очень внимательно. Отвечайте.
Источник: Лена Миро
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