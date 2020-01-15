Мнение: Иди поиграй сам!

Иди поиграй сам. Ну, или сама.

Сколько раз ваш ребёнок слышал эту фразу от вас? А сколько раз вы слышали её от своей мамы? Такой любимой. Такой любящей. Такой занятой…

Пока у вас не было ребёнка, а были лишь фантазии о нём, вы точно знали, что уж вы-то не будете отделываться от своей дорогой крохи мультиками на айпаде или игрушками, в которые ему или ей придётся играть в одиночестве.



Фото: Инстаграм

Вы верили в себя. Верили в то, что у вас будет достаточно сил, душевной энергии и эмоций на своего ребёнка.

Чуда не случилось, не так ли?

Вы — женщина и мама из реального мира, а не из идеального мира фантазий. И да: порой у вас не хватает сил на своего собственного, самого дорогого и до дрожи любимого ребёнка.

Вы в этом не одиноки.

Наткнулась в Инстаграме на пост одной красивой и умной женщины (на фото — она с внуками). Этот пост меня зацепил.

Пожалуй, процитирую отрывок из него:

Что же для нас самое главное?

Конечно же дети и семья. Важнее, не мыть пол, а говорить с ребёнком . Важнее, встретить мужа не с тряпкой в руках, а в красивом шелковом халате. Я вспомнила, как раньше упускала возможность побыть с ребёнком , говоря: ты же видишь я занята , мне надо убраться и приготовить еду, постирать, погладить и так далее . Я не видела в тот момент глаза дочки, мне было некогда, но сейчас я вижу глаза внука. Я не могу передать вам это состояние. Сердце щемит, когда видишь как он бежит к маме с глазами полными счастья,радости и любви, и когда он получает ответ: Некогда, иди поиграй сам . Конечно я могу в этот момент заменить ему общение с мамой, а вот когда меня нет рядом? Так мои внуки отзеркалили мне мои ошибки . Как бы я сейчас с большим удовольствием поменяла приоритеты , и переложила бы все бытовые дела на специалистов. А вот общение с детьми и родными оставила себе. Это самое ценное, что есть у нас , и порой мы понимаем это поздно.

Женщину зовут Галина Уличева. Она — учредитель сервиса по уборке квартир ACLEAN.

Галина создала свой проект на эмоциях. Ею двигало желание помочь дочери и другим женщинам. Помочь избежать тех ошибок, которые совершила в молодости она сама.

«Я захотела освободить время Дочке, для общения с детьми ! Я не хочу больше видеть глаза моих внуков, когда мама им говорит — подожди мне некогда, я убираюсь, я готовлю , я глажу», — пишет Галина.

И я ей поверила. Поверила и всё тут.

Настолько, что попробовала созданный ею сервис по уборке. Пригласила двух уборщиц. Очень понравился результат. Вот прям очень.

Чувствуется, что в основе проекта лежит ещё душа женщины, а не только желание заработать.

Как именно работает сервис?

Вы заходите на сайт и оформляете заказ на уборку квартиры или отправляете заявку диспетчеру.

Клинером в компании может стать только человек, не имеющий судимости и не состоящий на учёте у нарколога или психиатра. Также они проходят тесты на знание технологии уборки, причём делают это не один раз, а регулярно.

ACLEAN предлагает 3 типа уборки:

1) эконом: уборка квартиры, используя ваш инвентарь и ваши моющие средства,

2) стандарт: та же уборка, но со своим инвентарем и моющими средствами,

3) премиум: приезжают самые опытные ребята и используют одноразовые расходные материалы.

Все средства, которыми производится уборка, гипоаллергенны и безопасны как для взрослых, так и для детей.

Перейдя по ссылке, вы получите в подарок 500 баллов (=500 рублей), которые можно списать со стоимости уборки.

Кто сделает заказ от меня, получит ещё и бесплатную мойку холодильника. Признавайтесь: когда в последний раз свой мыли, свинюшки?

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

Доверьте уборку профессионалам, а сами займитесь своими любимыми людьми: мужем, детьми, родителями. Да собой, наконец!

А кто делает уборку у вас? Как часто?

Это вопрос — не пустое любопытство, а искреннее желание понять, насколько вы себя всё-таки любите.

Я вас слушаю очень внимательно. Отвечайте.

Источник: Лена Миро

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