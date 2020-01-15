Актер сериалов «Друзья» и «Горец» Кирш покончил с собой

Ушел из жизни американский актер Стэн Кирш. Об этом сообщает TMZ.
Ему был 51 год.
Кирша повешенным в ванной в собственном доме в Лос-Анджелесе обнаружила его супруга, Кристин Грин.
Стэн Кирш родился 15 июля 1968 год в Нью-Йорке. Он известен по ролям в сериалах «Горец», «Друзья» и «Главный госпиталь». В 2008 году актер основал собственную студию. Также он работал режиссером и продюсером.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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