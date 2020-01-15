Актер сериалов «Друзья» и «Горец» Кирш покончил с собой

Ушел из жизни американский актер Стэн Кирш. Об этом сообщает TMZ.

Ему был 51 год.

Кирша повешенным в ванной в собственном доме в Лос-Анджелесе обнаружила его супруга, Кристин Грин.

Стэн Кирш родился 15 июля 1968 год в Нью-Йорке. Он известен по ролям в сериалах «Горец», «Друзья» и «Главный госпиталь». В 2008 году актер основал собственную студию. Также он работал режиссером и продюсером.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Киев не выполняет минские соглашения, есть движение в правильном направлении, однако этого недостаточно, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Грушко сообщил в ходе выступления на Гайдаровском форуме, организатором которого в этом году выступает РАНХиГС, что позиция Евросоюза «заключается в том, что весь комплекс стратегических российско-есовских отношений повешен на выполнение минских соглашений», передает РИА «Новости». «Но […]