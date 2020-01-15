Удлиненный внедорожник Chevrolet Blazer выйдет в продажу в марте

15.01.2020, 10:30, Новости дня

Осенью 2019 года в рамках проводимого автосалона в Гуанчжоу состоялся выход нового удлиненного внедорожника Chevrolet Blazer с трехрядным салоном.

Вместе с тем уже опубликованы даты поступления автомобиля в свободную продажу. Китайские источники указывают, что выход внедорожника Chevrolet Blazer на местном рынке состоится в марте 2020 года. Кроме того, данный автомобиль стал на 13,7 сантиметров длиннее предшественника, однако колесная база и ширина внедорожника осталась прежней.

Под капотом Chevrolet Blazer установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 230 л.с. Также указывается, что новинка приводится в движение 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель получила полный привод и продвинутый функционал.



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