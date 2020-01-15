Удлиненный внедорожник Chevrolet Blazer выйдет в продажу в марте

Осенью 2019 года в рамках проводимого автосалона в Гуанчжоу состоялся выход нового удлиненного внедорожника Chevrolet Blazer с трехрядным салоном.

Вместе с тем уже опубликованы даты поступления автомобиля в свободную продажу. Китайские источники указывают, что выход внедорожника Chevrolet Blazer на местном рынке состоится в марте 2020 года. Кроме того, данный автомобиль стал на 13,7 сантиметров длиннее предшественника, однако колесная база и ширина внедорожника осталась прежней.

Под капотом Chevrolet Blazer установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 230 л.с. Также указывается, что новинка приводится в движение 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель получила полный привод и продвинутый функционал.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Киев не выполняет минские соглашения, есть движение в правильном направлении, однако этого недостаточно, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Грушко сообщил в ходе выступления на Гайдаровском форуме, организатором которого в этом году выступает РАНХиГС, что позиция Евросоюза «заключается в том, что весь комплекс стратегических российско-есовских отношений повешен на выполнение минских соглашений», передает РИА «Новости». «Но […]