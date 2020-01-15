Украина попросила Иран передать СБУ бортовые самописцы сбитого Boeing

15.01.2020, 10:30, Новости дня

Офис генпрокурора Украины и СБУ обратились к Тегерану с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы сбитого под Тегераном Boeing.

«Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который выполнял рейс PS752 Тегеран – Киев и был сбит иранскими военными», –говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В офисе заявили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что черные ящики разбившегося под Тегераном украинского Boeing будут расшифровывать на Украине.

Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.

Позднее в Иране объяснили, что военные приняли самолет за крылатую ракету и открыли огонь из средств ПВО. В связи с этим несколько человек были арестованы. На Украине обратили внимание на большое число граждан Ирана среди погибших, исключив версию о преднамеренном ударе по самолету.  



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