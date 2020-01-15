Genesis представил премиальный кроссовер Genesis GV80

Южнокорейская компания Genesis официально представила публике новый премиальный кроссовер Genesis GV80.

Автомобиль демонстрирует инновационные параметры, а также уникальный дизайн. Сообщается, что первые продажи стартуют уже в нынешнем месяце, однако на российский рынок GV80 отправят во второй половине 2020 года. Эксперты констатировали, что автомобиль практически ничем не отличается от концептуальной модели, показанной в 2017 году.

Кроме того, для внутреннего рынка под капотом кроссовера GV80 установили 3-литровый бензиновый мотор на 274 л.с. мощности. Однако для остальных стран предложат более продвинутые модификации на 2,5 и 3,5 литра с мощностью до 375 л.с. Во всех версиях предусмотрена автоматическая коробка передач.

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