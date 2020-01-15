Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона

15.01.2020, 10:26, Новости дня

Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон».

«Роспатент считает возможным провести регистрацию на имя заявителя оспариваемого товарного знака», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства в суде.

Он добавил, что такое решение не будет противоречить общественным интересам. К такому мнению Роспатент пришел, изучив сделанные по запросу суда мнения ученых, в том числе из духовных академий.

Напомним, 29 ноября компания Михалкова ООО «Бесогон» потребовала в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отменить решение Роспатента, отказавшего ей в регистрации товарного знака, содержащего изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона.



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