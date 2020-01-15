Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона

Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон».
«Роспатент считает возможным провести регистрацию на имя заявителя оспариваемого товарного знака», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства в суде.
Он добавил, что такое решение не будет противоречить общественным интересам. К такому мнению Роспатент пришел, изучив сделанные по запросу суда мнения ученых, в том числе из духовных академий.
Напомним, 29 ноября компания Михалкова ООО «Бесогон» потребовала в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отменить решение Роспатента, отказавшего ей в регистрации товарного знака, содержащего изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона.
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