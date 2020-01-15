Xiaomi представила фирменный кондиционер с функцией экономии энергии

Компания Xiaomi официально представила свой фирменный кондиционер Smartmi Air Conditioner A с функцией экономии энергии. Заявленная экономия, в сравнении с техникой конкурентов, достигает 20%.
Smartmi Air Conditioner A имеет 4,65 APF, что немногим выше заявленного для техники первого класса (4,5). Чем выше это значение, тем более экономной будет техника. Реальные тесты в домашних условиях демонстрируют экономию до 20% электроэнергии в сравнении с кондиционерами других китайских брендов. Таким образом устройство Xiaomi поможет не только регулировать температуру в квартире, но и позаботиться о тратах.
Как следует из названия, Smartmi Air Conditioner A имеет возможность голосового управления. Им также можно управлять и при помощи смартфона. В обоих случаях пользователю доступна возможность регулировать температуру в помещении, а также создавать специальные сценарии с автоматическим включением/выключением устройства.
В Xiaomi представили две модели Smartmi Air Conditioner A, которые отличаются исключительно своей мощностью. Таким образом покупатель может выбрать нужную модель кондиционера, в зависимости от площади помещения. Базовая продаётся по цене 333 доллара или 20 тыс. рублей, а за более внушительную модель придётся заплатить 391 доллар или 24 тыс. рублей.
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