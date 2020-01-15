Эксперты назвали 10 неожиданных причин пожара в доме

Специалисты спасательных служб достаточно часто информируют население о наиболее распространённых причинах пожаров и рассказывают, как уберечь жильё от подобных проблем. Однако кроме этого есть и неожиданные факторы, 10 из которых назвали эксперты.

К примеру, причиной возгорания могут стать промасленные морилкой или другими химическими веществами тряпки. В некоторых случаях ткань может самовоспламеняться, поэтому такую ветошь рекомендуют хранить в заполненной водой закрытой ёмкости. Неправильная эксплуатация электрического одеяла также может привести к проблеме. Гаджет лучше включать на минимальную мощность, а после использования обязательно отключать от сети. Причиной пожара нередко становится накопившаяся возле розетки, электроприборов или на полу с подогревом пыль, поэтому следует регулярно проводить влажную уборку. Не советуют эксперты постоянно пользоваться удлинителями, так как это способствует перегрузке сети и повышает риск короткого замыкания. Возможно возникновение пожара в сушильной машине из-за скопившейся пыли и мелкого мусора, воспламеняющегося при нагревании. Не стоит забывать отключать от питания ноутбук, так как оставленная, к примеру, на кровати, техника может стать причиной пожара.

Рекомендуют специалисты правильно использовать лампочки. То есть, 60-ваттную лампу нельзя вкручивать в патрон с напряжением в 40 ватт – это приведёт к короткому замыканию. Обычные батарейки могут закоротить при соприкосновении контактов с металлическими предметами. Желательно хранить их в упаковке или обернув полюса изолентой. Если в доме живут питомцы, то хозяевам нужно следить, чтобы они не грызли провода. Это чревато ударом тока либо пожаром. И последнее, за чем нужно обязательно следить, – чистота кухонной вытяжки. Скопившийся жир и пыль также нередко приводят к возгоранию.

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