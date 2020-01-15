В Китае рассказали о симптомах коронавируса нового типа

В городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй в Китае, в конце декабря зафиксирован новый тип коронавируса. Специалисты рассказали о симптомах недуга, среди которых выделили повышенную температуру и кашель.
На 11 января в Китае зарегистрирован 41 случай инфицирования короновирусом нового типа, включая один с летальным исходом. Нескольких сотен человек, в том числе и медики, контактировавшие с больными, находятся под наблюдением. В городском комитете объяснили, что на ранней стадии недуг протекает длительный период в легкой форме, давая о себе знать повышенной температурой и кашлем. Течение заболевания может осложниться у пожилых граждан и людей с хроническими болезнями.
По данным ведомства, в числе заболевших — в основном пожилые люди и граждане среднего возраста. Большинство из них, согласно результатам эпидемиологического расследования, имеют отношение к рынку оптовых продаж морепродуктов. На сегодняшний день в регионе не зафиксировано распространение вируса.
Как ранее отмечала Мария Ван Керкхове, возглавляющая подразделение новых заболеваний ВОЗ, коронавирус нового типа, зарегистрированный в Ухани, может передаваться воздушно-капельным путем. В ведомстве не советуют вводить ограничения на торговлю или перемещение граждан по стране и за ее пределами, но призывают государства быть готовыми диагностировать новый недуг в сжатые сроки и предоставлять в случае необходимости соответствующую терапию больным.
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