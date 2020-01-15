Израиль начал поставлять газ в Египет

Израиль начал коммерческую поставку газа с месторождения Левиафан в Египет, сообщили министр энергетики страны Юваль Штайниц и его египетский коллега Тарек аль-Мула в ходе проходящего в Каире регионального энергетического форума.
Часть поставляемого Израилем газа будет сжижаться на египетских заводах и транспортироваться в Европу, передает портал MIGnews.
«Израиль впервые в своей истории стал экспортером энергии – это самое значительное экономическое достижение с момента подписания мирного соглашения между государствами», – сказал Штайниц.
Он подчеркнул, что это революционное достижение, которое делает Израиль энергетической сверхдержавой.
Соглашение о поставках газа в Египет было утверждено в октябре 2019 года. Условием стало обязательство Fuel Drilling и Noble Energy продавать «голубое топливо» израильским потребителям по цене экспорта в Египет – по 5,5 долларов за «единицу тепла».
Ранее сообщалось, что Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как израильский газопровод сблизит Россию и Турцию.
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