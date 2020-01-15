Маршрутка с пассажирами влетела в столб в Тюмени

Маршрутный автобус с пассажирами врезался в столб, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем в Тюмени. Оба водителя были трезвыми, сообщает Ura.ru.
Пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина сообщила, что в результате аварии семеро человек были доставлены в больницы. Степень тяжести их травм и другие обстоятельства произошедшего уточняются.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Теги: Владимир Путин , послание
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Перекредитованность населения ослабляет экономику, но у ЦБ нет эффективных инструментов воздействия на ситуацию» — экономист о снижении количества выданных кредитов в 2019 году / 14 января
- Суд изъял у экс-главы Марий Эл 122 объекта недвижимости и 950 предметов роскоши / 26 ноября
- «Подозрений быть не может!» — Песков заявил о непричастности властей к убийству в Берлине, но не объяснил, как убийца пропал из баз / 4 декабря
- Путин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток» / 8 января
- Национализация «ПриватБанка» обошлась государству в 198 млрд грн – заместитель главы правления банка / 10 декабря
- «Аэрофлот» стал самой пунктуальной авиакомпанией в мире / 6 января
- КНДР заявила об «очень важных» ракетных испытаниях / 8 декабря
- Искусственный интеллект помог разгадать загадку Шекспира / 27 ноября