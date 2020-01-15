Ванесса Хадженс рассталась с Остином Батлером после восьмилетнего романа

Ванесса выглядела великолепно в белом платье с перьями и соблазнительным разрезом от Georges Shobeika. Она позировала с коллегами по картине Чарльзом Мелтоном и Александром Людвигом и раздавала автографы фанатам.

Ванесса на премьере Ванесса с коллегами Чарльзом Мелтоном и Александром ЛюдвигомНапомним, Ванесса и Остин познакомились в 2011 году после расставания Хадженс с Заком Эфроном. Впервые слухи о разрыве пары появились в декабре 2019, когда Ванесса отправилась одна на отдых в Европу. Не было актера и на праздновании дня рожденияХадженс 13 декабря.

Ванесса и Остин Батлер

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