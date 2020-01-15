В США заверили, что учения «Защитник – 2020» не направлены против России

Военные учения «Защитник – 2020», которые могут стать крупнейшими за последние 25 лет, не направлены против России, сообщил заместитель командующего вооруженными силами США в Европе генерал Эндрю Ролинг.

«Эти маневры не связаны с какой-либо конкретной страной. Этим они отличаются от прошлых учений времен холодной войны. Речь идет в целом о защите при различных кризисных сценариях», – отметил Ролинг, передает Deutsche Welle.

Маневры «Защитник – 2020» могут стать крупнейшими за последние 25 лет. В них примут участие 37 тыс. военнослужащих США и их союзников. На учениях отработают оперативную переброску американских войск в Восточную Европу.

Передислокация начнется в марте. Главная территория для перемещения войск – Польша, а Германия станет логистическим центром и главной страной транзита. Ролинг пообещал, что переброска войск минимально повлияет на жизнь населения ФРГ, так как будет проходить преимущественно ночью.





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