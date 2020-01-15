Роспотребнадзор предупредил россиян об опасном вирусе

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности распространения птичьего гриппа. Штамм вируса под названием H5N8 уже зафиксировали в Венгрии, Польше и Словакии, сообщает Национальная служба новостей.
По словам экспертов, вспышки этого заболевания в большинстве стран устранили еще весной прошлого года, однако зараженные птицы и животные остались в Нигерии и Южно-Африканской Республике. Из-за аномально теплой погоды, обрушившейся на Россию зимой, миграция птиц может начаться раньше, чем обычно. Вместе с ними в страну может прилететь и вирус.
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