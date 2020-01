Певица LP даст концерт в Киеве

Американская певица LP 16 апреля в киевском Дворце спорта даст сольный концерт. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщил организатор мероприятия.

LP исполнит треки из своей пятой пластинки Heart To Mouth и известные композиции из других альбомов.

«Мне повезло, что у меня есть аудитория, которая меня понимает. Моя жизнь была непростой, и я готова спеть об этом. Если вам это нравится, отлично, потому что я люблю свое дело больше всего в жизни», – заявила LP.

Известность к исполнительнице, настоящее имя которой Лаура Перголицци, пришла в 2017 году, благодаря альбому Lost on You. Одноименный трек из него стал платиновым в Польше, Греции, Швейцарии, Италии, Франции. Общее количество просмотров видео на треки Lost On You, Muddy Waters и When We’re High за год превысило 280 млн. О LP написали Rolling Stone, Vogue, и Out. Сама она стала гостьей шоу Джимми Фэллона, Джеймса Кордена или Джулза Холланда.

В альбоме Heart To Mouth LP откровенно говорит о любви, похоти, страхе, неверности, сожалении и искуплении. Мультижанровая пластинка соединила в себе поп, рок и электронику.

Концерт LP в Киеве состоится 16 апреля в 19.00 во Дворце спорта. Стоимось билетов – 799-2999 грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

