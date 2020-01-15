34-летняя израильская модель Бар Рафаэли стала мамой в третий раз. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

«Большое спасибо доктору Ронит Корал за помощь во всех трех родах, прекрасной акушерке Бинт Сассон и всей больнице, где сегодня я стала мамой в третий раз», – сказала модель в комментарии изданию.

У Рафаэли и ее мужа, израильского бизнесмена Ади Эзре есть еще две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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