Отмечающий 75-летний юбилей Максим Дунаевский рассказал, почему Вертинская отказалась от роли Мэри Поппинс

Сегодня, 15 января, советский и российский композитор Максим Дунаевский отмечает 75-летний юбилей. Незадолго до «круглой» даты народный артист РФ пояснил о планах на празднование дня рождения, а также вспомнил о причине отказа Анастасии Вертинской сниматься в роли Мэри Поппинс.

В честь юбилейного дня рождения Максим Дунаевский не планирует устраивать шумное застолье с многочисленными гостями, а ограничится узкой компанией близких, друзей и знакомых. Рассказал композитор и о грядущих выступлениях. Так, в первой декаде октября текущего года он даст большой концерт, а немногим позже должна начаться работа над мюзиклом «Святая Анна». Дунаевский констатировал, что современный отечественный кинематограф не отличается «высоким качеством», поэтому пока он воздерживается от написания музыки для фильмов, но больше всего его расстраивает отсутствие молодых талантливых композиторов, которым можно было бы «передать эстафету».

Вспомнил Максим Дунаевский и о съёмках фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», в котором главную роль сыграла его экс-супруга Наталья Андрейченко. Изначально на неё пробовалась Анастасия Вертинская, но затем услышала песни и музыку к картине и отказалась. Тогда актриса призналась, что представляла персонаж совсем другим и не готова воплощать на экране требуемое. Режиссёру пришлось срочно искать замену и роль предложили жене композитора, из-за чего впоследствии некоторые считали, что Дунаевский «продвигает карьеру» Андрейченко.

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