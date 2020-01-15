Невыездной: Навальному запретят вылет за границу из-за долгов

Алексей Навальный регулярно вместе с семьей летает в заграничные отпуска. Вот и новогодние праздники он решил провести за пределами РФ, выбрав в качестве отдыха Таиланд. Однако, по всей видимости, в скором времени скандальному блогеру надолго закроют выезд из страны.

Так, согласно открытым данным, указанным на сайте Федеральной службы судебных приставов, стало известно, что глава так называемого ФБК обязан выплатить в бюджет РФ около 3,5 млн рублей.

Тем не менее, Навального это особо не колышет. Дело в том, что исполнительный лист датирован 27 декабря, а значит, блогер не мог не знать про свой долг. Несмотря на это в период с 25 по 29 декабря он вывел 838 тысяч рублей со своего биткоин-кошелька, чтобы хорошенько оттянуться в отпуске. К слову, отпуск, по всей видимости, удается на славу, потому что 12 января блогер снял со счета еще 209 тысяч «деревянных».

Учитывая тот факт, что Навальный позиционирует свой доход как скромный, это весьма внушительная сумма для простого отпуска. И это вместо того, чтобы погасить хотя бы часть своего долга.

Стоит отметить, что блогер, не желая вызвать гнев спонсоров и подписчиков, делающих пожертвования на оплату долгов и штрафов, не обновлял свой инстаграм с момента вылета. Хотя еще в аэропорту он опрометчиво сделал фотографию, из которой понятно, что чета Навальных полетела в Бангкок первым классом.

Впрочем, ничего удивительного в этой ситуации нет. Прошлые новогодние каникулы Навальный с семьей также проводил в Таиланде. Правда тогда было потрачено и того больше – 4,3 млн рублей.

Кстати, пока блогер греется на солнце, другие сотрудники т.н. ФБК продолжают сбор пожертвований на возмещение ущерба бюджетным учреждениям, причиненного во время летних несанкционированных акций. В частности, этим занимается Владимир Милов, который уже успел насобирать 4,7 млн рублей, чтобы рассчитаться с ГБУ «Автомобильные дороги» и ГУП «Автодор».

Вот так, пока Навальный отдыхает, его коллеги продолжают трясти на донаты местную школоту и западных спонсоров.

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