Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 5 копеек – до 61,40 рубля, курс евро снизился на 2 копейки – до 68,35 рубля.
Стоимость нефти утром опустилась до 64,36 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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