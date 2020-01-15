Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи утром в среду опустился на 0,2% – до 3123 пунктов, индекс РТС снизился также на 0,2%, составив 1602 пунктов.

Следует из данных Московской биржи.

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