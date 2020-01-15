Московская биржа открылась снижением

15.01.2020, 9:58, Новости дня

Индекс Мосбиржи утром в среду опустился на 0,2% – до 3123 пунктов, индекс РТС снизился также на 0,2%, составив 1602 пунктов.

Следует из данных Московской биржи. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Архитектор технологического центра Microsoft в РФ Иван Будылин заявил, что завершение поддержки Windows 7 и Windows Server 2008 создаст банкам сложности. Тем временем член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков считает, что это вынудит кредитные организации обновить свои системы в 2020 году. «Хакеры постоянно ищут новые уязвимости и организации со слабым уровнем защиты, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика