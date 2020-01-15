Опубликовано видео предполагаемого попадания двух иранских ракет в украинский «боинг»

Появилась очередная видеозапись, на которой, предположительно, две иранских ракеты попадают в самолет украинских авиалиний. Видео опубликовала The New York Times.

Запись изначально была опубликована на YouTube в ночь на 14 января, пользователем из Ирана. Видео снято камерой наблюдения, установленной на крыше одного из зданий в районе деревни Бидкане в пригороде Тегерана, поблизости от иранского военного объекта.

На записи видны два запуска с разницей около 30 секунд и горящий объект, предположительно, это и есть «боинг».

Видео датировано 17.10.2019, однако издание предполагает, это связано с использованием в Иране персидского, а не григорианского календаря.

11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

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