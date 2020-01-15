Прекращение поддержки Windows 7 может стать серьезной проблемой для российских банков

Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков. Об этом пишет «Коммерсант».
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008. Как отметил изданию архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин, это означает отсутствие обновлений безопасности, а использование операционной системы без установки обновлений ведет к существенным рискам потери данных.
У ЦБ есть юридические основания привлечь банк к ответственности за отсутствие обновлений. По словам близкого к ЦБ собеседника газеты, для регулятора главное, чтобы банки вовремя обнаруживали и ликвидировали угрозы.
Официально в ЦБ ситуацию не прокомментировали.
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Последнее: Архитектор технологического центра Microsoft в РФ Иван Будылин заявил, что завершение поддержки Windows 7 и Windows Server 2008 создаст банкам сложности. Тем временем член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков считает, что это вынудит кредитные организации обновить свои системы в 2020 году. «Хакеры постоянно ищут новые уязвимости и организации со слабым уровнем защиты, […]
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