Прекращение поддержки Windows 7 может стать серьезной проблемой для российских банков

15.01.2020, 9:57, Новости дня

Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков. Об этом пишет «Коммерсант».

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008. Как отметил изданию архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин, это означает отсутствие обновлений безопасности, а использование операционной системы без установки обновлений ведет к существенным рискам потери данных.

У ЦБ есть юридические основания привлечь банк к ответственности за отсутствие обновлений. По словам близкого к ЦБ собеседника газеты, для регулятора главное, чтобы банки вовремя обнаруживали и ликвидировали угрозы.

Официально в ЦБ ситуацию не прокомментировали.

 



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