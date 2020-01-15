В Ираке нанесли ракетный удар по базе, используемой США

В Ираке нанесли ракетный удар по базе аль-Таджи, используемой американскими военными. Как сообщает Reuters, в результате удара никто не пострадал.

Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник уточняет, что по базе, расположенной в 85 километрах от Багдада, выпустили по меньшей мере две ракеты.

Ответственность за удар никто не взял.

В ночь на 8 января Иран обстрелял военные базы США на территории Ирака. Согласно сообщению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), атаке также была подвергнута база ВВС США Айн аль-Асад на западе Ирака. В свою очередь, Пентагон заявляет и о нападении на базу в Эрбиле. КСИР назвал этот обстрел актом возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Генерал Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела в международном аэропорту Багдада. Операция была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

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