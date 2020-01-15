Сергей Васильев: В преддверии послания и посылания — между намерениями и обстоятельствами

Патриотизм в самом благородном смысле этого слова должен быть основой укрепления государства, заявил президент России Владимир Путин.

Однако патриотизм он такой разнообразный. Настолько разнообразный, что порой превращается в его прямую противоположность. Разобраться в хитросплетениях и мотивах разнопатриотов порой просто немыслимо, если не плясать от печки. А печка в нашем случае — это как раз и есть та самая обычная, русская, на которой хорошо греться и с которой так не хочется слезать. Которая просто олицетворяет безопасность и комфорт, то есть та самая база, которую стремятся обеспечить

Любой нормальный кормилец — для своей семьи

Любой нормальный руководитель — для своей организации, общины, народа.

Причём обратите внимание на последовательность — сначала безопасность, а потом комфорт. И это мне кажется абсолютно логично. Ну кто обращает внимание на комфорт, когда ежесекундо рискуешь преставиться?

Ну а если эти две задачи — базовые, и последовательное их выполнение — это и есть наша установка по жизни, то изучение действий любого патриота — что семьи, что страны — можно и нужно мерить этим «осцилографом» про «стрелки» которого вы сами знаете у кого надо спрашивать…

Что и как измерять?

Чтобы узнать площадь круга, недостаточно измерить кусочек его ободка. Для того, чтобы измерить градус патриотичности, категорично недостаточно читать только лозунги, и обращать внимание только на то, куда тыкают пальцем. Потому что тыкают на ободок, а радиус находится в серединке… И как площадь круга не измерить без знания его радиуса, так и всё общественные являния не оценить без всех их составляющих, причем обязательно во взаимосвязи.

Не вычислить площадь и без универсального числа «Пи», которое как будто специально придумано для характеристики любых обращений политиков к населению, начиная с лозунгов на митингах и заканчивая отчётами о растущем валовом продукте. То есть как только политик открывает рот, то он сразу «Пи», абсолютным значением которого являются сопоставление слов и дел.

Замалчивание любых связанных событий, а также полное их освещение, но только с одной стороны, гарантированно приводит к неверным выводам и ложным заключениям. Например — реальные проблемы в экономике, повлекшие сокращение рабочих мест, падение деловой активности и схлопывание покупательной способности, расценивается негативно всеми без исключения. Но патриоты, обвиняющие во всём козни Запада, стараются не замечать, что собственные руководители страны:

Являются самыми закоренелыми западниками

Сама государственная модель России сегодня — копия западноевропейской, причем не очень хорошего качества

Не отстают от них, а даже дают 100 очков вперед, патриоты, которые тыкают пальцем в собственное руководство, дескать, не обеспечило, не усмотрело, предало, продало, и при этом стараются не замечать, что падение уровня жизни, коррупция, и беспорядки на улице — это совсем даже не российское изобретение. Это происходит повсеместно, просто одни свои проблемы расчетливо и сознательно ретушируют. А другие старательно-упорно расчёсывают и выставляют напоказ.

А вот если оторвать глаза одним — от голливудской картинки евросчастья, а другим — от так их привлекающих российских помоек, то общая картинка как раз и будет взвешенным и оптимальным измерением современной «квадратуры круга», где

Есть единый глобальный рынок, в который вовлечены все экономики всех стран, На этот глобальный рынок заброшено столько денег, что номинальная их стоимость в сотни и тысячи раз превышает стоимость всех остальных ценностей вместе взятых,

Все эти деньги заброшены на рынок, как кредиты, и вот пришло время, когда суммарные проценты по ним превышают суммарные доходы кредитополучателей,

Если страна вовлечена в глобальный рынок и в кредитную лихорадку, то естественно и на её территории будет ощущаться тотальная нехватка денег.

Во всех странах в результате нехватки денег приводит к одному и тому же — государство остаётся единственной платежеспособной организацией, а госзаказы — чуть ли не единственным способом остаться на плаву.

Ну а там, где государство раздаёт деньги, гарантированно процветает коррупция, хоть в России, хоть в Германии.

«Наши западные партнёры» естественно давят, причём не только Россию, потому как понимают — кроме как ограбить, других способов разбогатеть не осталось. Хотя какое там разбогатеть… Хватило бы покрыть проценты по займам… Вот и лезут, как уж на кактус, но делать это без неоднократного доказательства руководством России факта вовлечённости в процесс крушения глобальной финансовой системы не получилось бы от слова «совсем». Так что давят они ровно до того предела, пока им разрешают.

Но раз уж вовлеклись, раз стали частью единого — глобального, летящего в тартарары рынка — то тут, извините, на руководство пенять нечего. Ругать падающего в пропасть водителя автобуса за то, что он плохо на педали жмёт, эффектно, но не эффективно… У него, у руководства, влиять на экономическую ситуацию и рулить, когда и руль, и все остальные экономические педали-ручки за рубежом (там Главный потребитель и Главные поставщики), а в Отечестве — только гудок… Вовлечённость в рынок, это ведь не только лозунги. Это вполне определённые ограничения, которые оставляют крайне узкий люфт собственного манёвра, и обязательства, которые, насколько я вижу, принято решение выполнять, не смотря ни на что.

Ну вот а теперь вернемся к базовой задаче — последовательном обеспечении безопасности, а потом — сразу и немедленно -комфорта населения, и наложим эту задачу на текущую ситуацию, где обеспечить безопасность населения можно только пожертвовав комфортом, а обеспечить комфорт, только закрыв глаза на проблемы с безопасностью.

Нынешняя социальное устройство — не жилец. А какое тогда — то, что доктор прописал? Какой бы вариант развития мы не рассматривали, какие бы параметры жизни не задавали, всё равно изначально придётся решать, что делать с нынешним перепроизводством кредитных обязательств и тунеядцев, причем в условиях, когда второе постоянно генерирует первое и наоборот. А что делать с тотальным дефицитом ответственности? Не отвечают революционеры на эти вопросы. Ни западники, ни почвенники. Все предлагают кого-то убрать, низложить, аннигилировать.

Всем кто-то мешает. И все ломаются на вопросе: А чему мешают то? Что вы такого интересного строите? Расскажите, покажите какие-никакие планы-проекты, может быть никого не надо будет изолировать-ликвидировать — все сами, задрав штаны, побегут в ваше светлое будущее…

Бытиё формирует сознание, а развитие средств производства диктует необходимость изменения социально-экономической системы. Собственно, только это и приводит к революциям, которые совсем не стрельба главным калибром крейсера по музею или танками — по парламенту, а переход средств производства из собственности одних элит в собственность других.

Предлагаю собственный список современных технических новинок, которые неизбежно приведут к революции, как бы ни дёргались и не надували щёки нынешние властители мира — финансовые элиты:

1) Благодаря современным техническим средствам фиксирования событий и телекоммуникациям количество журналистов практически сравнялось с количеством граждан, умеющих пользоваться мобильным телефоном и соцсетями. В результате и личная, и общественная жизнь, да и сама персона любого человека перестала быть секретом, после чего слова Линкольна — Можно всю жизнь обманывать одного человека, бесконечно долго — группу людей, но невозможно всю жизнь обманывать всех людей — заиграли новыми красками.

2) Миниатюризация, универсализация и автоматизация, которые исключают необходимость концентрации огромных масс трудящихся в одном месте и делают возможным производство тех же товаров силами совсем небольшого коллектива, фактически — одной семьи — для чего раньше были необходимы промышленные гиганты. Помню, какой эффект произвел на меня в Гонконге небольшой «холодильник», который клепает микросхем столько же, сколько всё наше производство «Квант» ПО ВЭФ в ещё советские 80е..

3) На подходе бытовые 3D принтеры, экзоскелеты, и надеюсь — неуглеродные источники энергии, индивидуальный транспорт, которому не требуются дорогостоящая дорожная сеть. Одним словом, полный набор для личной независимости.

Все эти, и еще многие, не упомянутые в этой статье, вошедшие, входящие и еще только проектируемые технические средства продиктуют (уже диктуют) изменение производственных отношений, которые неизбежно тянут за собой смену всех остальных отношений, правил и норм поведения в социуме. А это — смена парадигм, ценностей и как результат — смена собственников на тех, кто сумеет лучше вписаться в эти новые парадигмы, более грамотно использовать появившиеся технические возможности и соответствовать новым требованиям по обеспечению безопасности и комфорта для населения.

И будут это точно не финансисты. Кредитный процент в настоящее время уже показывает себя, как системно деструктивный элемент и обязательно будет заменён на что-то, более удобное для финансирования товарообмена и процесса производства. Вот как только это произойдет (а это уже происходит), тогда и состоится революция, после которой учителя истории будут рассказывать про Тысячелетний Кредитный Рейх, а экскурсоводы — водить экскурсии в музеи Оккупации, которые сегодня мы называем банками…

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