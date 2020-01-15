В российскую конституцию могут внести значимые правки

Глава Счетной палаты поддержал предложение президента

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал предложение Владимира Путина об ограничении президентства двумя сроками.

«Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово «подряд», на мой взгляд, — нормальная, рациональная мера», — сказал Кудрин.

Напомним, в конце декабря во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин предложил убрать слово «подряд» из статьи Конституции об ограничении сроков президентской власти. По словам президента, смущающую некоторых российских общественных деятелей оговорку «можно было бы отменить».

Алексей Кудрин допустил внесение изменений в Конституцию РФ

Отметим, что после выступления президента возможность «донастройки» Конституции допускала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она указывала на возможное расширение полномочий парламента и «перераспределение полномочий» между федеральным центром и властями регионов. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в свою очередь говорил, что Конституция нуждается в «точечной корректировке», чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в стране.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов указал на то, что «Кудрин – законник».

«В том смысле, что для него, как для либерала, законы являются главным регулятором жизни государства. Поэтому разумные предложения Путина, которые исключают двойное толкование закона, Кудрин принимает и поддерживает. А вот почему это предлагает Путин, вопрос более сложный. Можно предположить, что накануне очередного избирательного цикла он хочет сформировать себе репутацию человека законопослушного, подчиняющегося общественным нормам. Это поможет легитимно провести те точечные изменения в Конституции, на которые намекают другие высшие должностные лица России. При этом демонстрировать уважение и подчинение законам», — пояснил эксперт.

Политконсультант Ярослав Игнатовский отмечает, что, во-первых, послание президента Федеральному собранию пройдет 15 января, в один день с Гайдаровским форумом. Кудрин является членом его оргкомитета и играет важную роль в его организации. «Таким образом, обсуждая с президентом накануне этот вопрос, он сохраняет за собой роль самого системного из всех системных либералов. Во-вторых, Кудрин дает сигнал тем силам, кто рассчитывает поучаствовать в транзите, что будет наблюдать за этим со стороны Путина. И выполнять для него какие-то полезные функции, в том числе те, о которых попросил президент: контроль национальных проектов, крупных компаний, экспорта», — сказал Игнатовский.

При этом Кудрин в свою очередь получит широкие возможности по контролю коррупции для Счетной палаты, либо в рамках новой неправительственной организации, что в аппаратной логике будет его большим достижением, утверждает эксперт.

Таким образом, «Кудрин продолжает оставаться зорким аудитором, имеющим прямой выход к президенту», а значит, «еще одной сдерживающей башенкой для тех, кто уже всерьез рассматривает себя в возможной новой структуре власти», резюмировал Игнатовский.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Архитектор технологического центра Microsoft в РФ Иван Будылин заявил, что завершение поддержки Windows 7 и Windows Server 2008 создаст банкам сложности. Тем временем член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков считает, что это вынудит кредитные организации обновить свои системы в 2020 году. «Хакеры постоянно ищут новые уязвимости и организации со слабым уровнем защиты, […]