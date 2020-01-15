Автобус с людьми столкнулся с краном и вылетел в кювет под Тюменью

15.01.2020, 9:51, Разное

Пассажирский автобус вылетел в кювет после столкновения с автокраном на федеральной трассе Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск. В результате аварии пострадали два человека, сообщает телеканал «360».

Причиной аварии стал неудачный маневр обгона, на который пошел водитель крана. Всего в автобусе находились 25 пассажиров. 15 из них были осмотрены медиками на месте и продолжили движение на другом транспорте, а одному из них потребовалась госпитализация. 



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Последнее: Пассажирский автобус вылетел в кювет после столкновения с автокраном на федеральной трассе Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск. В результате аварии пострадали два человека, сообщает телеканал «360». Причиной аварии стал неудачный маневр обгона, на который пошел водитель крана. Всего в автобусе находились 25 пассажиров. 15 из них были осмотрены медиками на месте и продолжили движение на другом […]

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