«Рыбинская генерация» проведет встречи с жителями

Жители Рыбинска могут задать вопросы представителям ООО «Рыбинская генерация».
Эта организация с декабря 2019 года отвечает за централизованное теплоснабжение в Рыбинске. Встречи состоятся по инициативе комитетов территориального местного самоуправления при поддержке администрации города Рыбинска.
В течение января и февраля пройдут более десяти встреч в разных микрорайонах города, на которых представители ООО «Рыбинская генерация» разъяснят горожанам вопросы платежей, график работы вновь созданной организации.
График встреч:
15 января — в 18.00 библиотека-филиал №12 (Блюхера, 8)
16 января — 17.30 ОКЦ (Чкалова, 89)
20 января — 18.00 ул 1-я Выборгская, 53 (общежитие)
21 января — 18.00 библиотека-филиал №9 (ул. Расторгуева, 2)
22 января — 18.00 СК «Метеор» (пр. Серова, 21)
23 января — 18.00 КДК Переборы (пр. 50 лет Октября. 23, каб. 4)
27 января — 18.00 Библиотека-филиал №4 (ул Моторостроителей, 11)
29 января — 17.00 ДК Слип (Пятилетки, 27, библиотека)
30 января — 18.00 библиотека-филиал №8 (ул.Боткина, 9)
5 февраля — 18.00 ДК Вымпел (ул. Кораблестроителей,6)
13 февраля — 18.00 клуб «Ровесник» (ул. Сельскохозяйственная, 22)
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