Туристку заставили сделать тест на беременность перед полетом на Сайпан

Японскую туристку Мидори Насида, отправившуюся в гости к родителям на Сайпан, столицу Северных Марианских Островов, заставили сделать тест на беременность перед полетом.
Тест показал отрицательный результат – и только тогда женщине разрешили подняться на борт. Туристка назвала инцидент унизительным, сообщает The Sun.
«Я была смущена, когда мне сообщили, что я должна пройти тест на беременность. Никогда раньше не сталкивалась с такой политикой авиакомпании», – рассказала Мидори.
Женщина добавила, что когда ей вручили анкету, она поняла – подозрения были основаны на ее азиатской внешности. Авиакомпания объяснила, что это должно было обеспечить соблюдение иммиграционных законов, однако уже приостановила данную практику.
Северные Марианы – это свободно ассоциированное государство с США. Китайские путешественники посещают острова без визы и приезжают туда рожать детей, которые автоматически становятся американскими гражданами. В 2018 году на Сайпане родилось больше иностранцев, чем местных жителей.
Отмечается, что беременным туристкам не запрещен въезд в США, однако им могут отказать, если выяснится, что они лгут о цели путешествия.
Ранее британку выгнали из самолета за откровенное декольте.
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Последнее: Японскую туристку Мидори Насида, отправившуюся в гости к родителям на Сайпан, столицу Северных Марианских Островов, заставили сделать тест на беременность перед полетом. Тест показал отрицательный результат – и только тогда женщине разрешили подняться на борт. Туристка назвала инцидент унизительным, сообщает The Sun. «Я была смущена, когда мне сообщили, что я должна пройти тест на беременность. Никогда […]
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