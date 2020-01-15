Разведка США изучает данные об атаке российских хакеров на серверы Burisma

Американские разведывательные агентства отслеживают атаку российских хакеров на украинскую газовую компанию Burisma, в том числе, чтобы понять – было ли это сделано с целью найти компромат о семье бывшего вице-президента США и кандидата в президенты на выборах 2020 года Джо Байдена. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам координатора аппарата директора Национальной разведки США по обеспечению безопасности выборов в стране Шелби Пирсон, специалисты изучают полученные от компании по кибербезопасности Area 1 Security данные о взломе.

По ее словам, разведка намерена сохранять непредвзятость и изучить все возможные варианты, чтобы установить мотивы хакерской атаки.

По данны Area 1 Security, атака на Burisma началась в ноябре 2019 года. Эксперты считают, что российские хакеры искали компромат на вероятного соперника на выборах президента США в 2020 году действующего главы государства Дональда Трампа Джо Байдена, а также на его сына Хантера Байдена, который входил в совет директоров украинской компании.

По данным специалистов американской компании, к атаке помимо сотрудников ГРУ причастны хакерские группировки Pawn Storm и Fancy Bear. В Area 1 Security считают, что методы хакеров были похожи на те, что использовались при взломе серверов Демократической партии США перед выборами 2016 года, ответственность за который также возлагают на Россию.

Пока неясно, что удалось найти хакерам.

Байден-младший работал в совете директоров Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. Также он тогда высказал тезис, который на следующий день повторил в своем Twitter, что сын Байдена якобы «украл миллионы в Китае». Байден заявил, что его сын не сделал ничего плохого, работая в Украине.

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркнул, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

Теперь дело об импичменте должен рассматривать Сенат Конгресса США.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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