NYT опубликовала видео – на нем украинский самолет сбивают две иранские ракеты

15.01.2020, 9:40, Новости дня

Издание The New York Times опубликовало виде, на котором, предположительно, две иранских ракеты попадают в украинский Боинг.

На видео видны два предполагаемых запуска с разницей 30 секунд и горящий объект, который, как утверждает издание, и есть лайнер «Международных авиалиний Украины». 

Самолет не разрушился в воздухе, но загорелся и потерял управление. На землю он упал спустя несколько минут, на борту погибли 176 человек.

 

Дата на видео – 17.10.2019 – не совпадает с датой катастрофы. Журналисты NYT предполагают, что это связано с использованием в Иране персидского, а не григорианского календаря.

Видео сняли камерой на крыше одного из домов в поселке в нескольких километрах от базы Корпуса стражей исламской революции, силы ПВО которого, как признали иранские власти, сбили самолет.

Тегеран утверждает, что лайнер был сбит по ошибке, военные перепутали его с крылатой ракетой в ожидании возможных ударов США после того, как в ночь на 8 января Иран обстрелял американские военные базы в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Ракеты были выпущены из зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства.

По официальной версии представителей КСИР, военные якобы приняли самолет за крылатую ракету, потому что он подлетел слишком близко к их базе, и выпустили по нему две ракеты.

Ранним утром 11 января власти Ирана выпустили заявление по государственному телевидению, признав, что «Боинг» Международных авиалиний Украины, потерпевший крушение 8 января в Иране, был сбит непреднамеренно и «из-за человеческой ошибки». 

Пассажирский «Боинг-737» Международных авиалиний Украины разбился 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Экипаж, а также еще два пассажира были гражданами Украины.



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Последнее: Издание The New York Times опубликовало виде, на котором, предположительно, две иранских ракеты попадают в украинский Боинг. На видео видны два предполагаемых запуска с разницей 30 секунд и горящий объект, который, как утверждает издание, и есть лайнер «Международных авиалиний Украины».  Самолет не разрушился в воздухе, но загорелся и потерял управление. На землю он упал спустя несколько минут, на борту погибли 176 […]

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