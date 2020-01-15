Экс-студент ВГИКа пригрозил убить преподавателя и взорвать вуз

Бывший студент ВГИКа позвонил преподавателю вуза и угрожал его убить, а институт – взорвать, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратился преподаватель ВГИК и рассказал, что ему звонил бывший студент, который угрожал застрелить его и взорвать ВГИК», – сообщил источник РИА «Новости».

По данному сообщению полиция проводит проверку и выясняет серьезность намерений экс-студента. Если правоохранители сочтут, что молодой человек говорил серьезно, то против него могут возбудить уголовное дело.

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Последнее: Бывший студент ВГИКа позвонил преподавателю вуза и угрожал его убить, а институт – взорвать, сообщил источник в правоохранительных органах. «В полицию обратился преподаватель ВГИК и рассказал, что ему звонил бывший студент, который угрожал застрелить его и взорвать ВГИК», – сообщил источник РИА «Новости». По данному сообщению полиция проводит проверку и выясняет серьезность намерений экс-студента. Если […]