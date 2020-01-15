В онкоцентре им. Блохина спасли жизнь ребенка, от которого отказались врачи Германии и Израиля

Врачи онкоцентра им. Блохина спасли жизнь 5-летнего ребёнка, у которого была диагностирована опухоль поджелудочной железы. До этого родители мальчика обращались в клиники Германии и Израиля, но там им не смогли помочь.

У 5-летнего уроженца Перми новообразование размером 9×6 см выявили несколько месяцев назад, но никто не решился делать операцию в виду определённой сложности. Родители мальчика пытались найти зарубежные клиники, но в Израиле им отказали, а в Германии предложили лишь сдерживать рост опухоли специальными препаратами, не рискнув проводить хирургическое вмешательство, так как из-за близкого расположения крупных сосудов существовал риск для жизни.

Доброкачественное новообразование продолжало увеличиваться, перекрывая кровоток к конечностям и малому тазу. Мать 5-летнего малыша обратилась за помощью в онкоцентр им. Блохина, и врачи решились на операцию. К тому моменту размеры опухоли достигли 15×12 см, и она начала «прорастать» в тонкую кишку. Вмешательство проводилось в 2 этапа, на первом из которых удалили само новообразование, а на втором занимались реконструкцией анатомических ходов.

Сейчас маленький пациент уже прошёл процесс реабилитации и раз в три месяца посещает наблюдающего его хирурга. Специалисты дают хороший прогноз на будущее, говоря, что, кроме шрама, о непростой операции ребёнку ничего не будет напоминать.

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