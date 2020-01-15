Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

15.01.2020, 9:26, Новости дня

Модель Ксению Пунтус перевели из отделения реанимации Боткинской больницы в отделение травматологии, сообщили в медучреждении.

«Находится в 27-м травматологическом отделении… да, ее перевели из реанимации. Навещать можно не более трех человек в день», – сообщили в больнице РИА «Новости».

Напомним, Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Девушку под окнами обнаружил дворник. Сам Баков, как сообщалось, узнал о произошедшем только на утро.



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Последнее: Модель Ксению Пунтус перевели из отделения реанимации Боткинской больницы в отделение травматологии, сообщили в медучреждении. «Находится в 27-м травматологическом отделении… да, ее перевели из реанимации. Навещать можно не более трех человек в день», – сообщили в больнице РИА «Новости». Напомним, Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера […]

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