Гаджеты: Первый в мире электрический мотоцикл с автопилотом

Разработчики современных средств передвижения все чаще включают одной из обязательных функций устройств — наличие автопилота. Однако до сих пор такую возможность предоставляли для автомобилей и будущих летающих такси. Представители компании Mavericks Electric презентовали на выставке CES 2020 оригинальное средство передвижения — электрический мотоцикл TQi с тремя колесами и собственным автопилотом.
Необычный мотоцикл приводится в движение двумя электродвигателями, а система аккумуляторных батарей гарантирует автономную поездку на расстояние до 200 км при скорости до 80 км/ч. Система управления мотоциклом TQi снабжена системами адаптивного круиз-контроля и автоматической парковки. Система радаров и датчиков обеспечивает отслеживание обстановки на 360 градусов. Автономное управление принадлежит к автопилотам второго класса, что предусматривает работу системы под присмотром пользователя.
Постоянная устойчивость конструкции обеспечивается специальной системой баланса, способной в режиме реального времени контролировать угол наклона мотоцикла, а также телескопическую, антидемпинговую и активную возвратную тягу переднего колеса.
Безопасность пилота обеспечивается наличием подушки безопасности SRS, наличием тормозной системы ABS и антипробуксовочной системы. Цена нового электрического средства передвижения пока не разглашается, но выпуск TQi может начаться уже с третьего квартала текущего года.
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