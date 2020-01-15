Гаджеты: Представлен смартфон с цветным E-Ink дисплеем

Использование технологии электронных чернил E-ink широко используется производителями электронных книг. Низкое потребление электроэнергии и снижение нагрузки на глаза пользователя сделало такие устройства популярными на рынке специальных гаджетов. Однако ограничения технологии, способной передавать только монохромное изображение сдерживает использование E-ink экранов для производства смартфонов. Тем не менее, инженеры компании Hisense совершили очередной технологический прорыв, представив первое в мире устройство с цветным E-Ink монитором.
На выставке CES 2020 разработчики из Hisense представили уникальный монитор с частотой обновления превышающей все аналоги используемые в черно-белых экранах, работающих на E-Ink технологии. При этом заявлено, что данная технология позволяет наладить серийное производство E-Ink дисплеев с цветным изображением уже сегодня. Компания обещает, что первое устройство с цветным E-Ink дисплеем будет отнесено к средней ценовой категории.
Боле подробные технические характеристики, время автономной работы устройства пока не объявлены. Однако использование E-Ink технологии уже предусматривает длительную работу в автономном режиме, что крайне важно для пользователей современными мобильными устройствами.
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