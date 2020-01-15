Сын сыгравшего Остапа Бендера Арчила Гомиашвили: «Отец долгие годы в меня не верил»

Сын киноактёра Арчила Гомиашвили, прославившегося благодаря роли Остапа Бендера в фильме Леонида Гайдая «12 стульев», в одном из недавних интервью рассказал, что отец долгие годы в него не верил. И только незадолго до смерти именитый родитель высказал Михаилу Гомиашвили свою похвалу.

По словам Гомиашвили-младшего, он с детства видел интересную жизнь родителей, постоянно участвующих в съёмках и уезжающих на гастроли. Поэтому ему хотелось в чём-то повторить путь Арчила Гомиашвили, но стать не актёром, а режиссёром. Он поступил в Тбилисский вуз, а после его окончания отец позвал сына к себе в Москву, и они более 5 лет прожили в одной квартире.

Михаил Гомиашвили начал сниматься в кино, и в основном ему давали роли в драматических лентах о войне или детективных боевиках. Артист вспоминает, что в то время не слышал от отца слов одобрения, так как он считал данные работы «чепухой», не раскрывающей талант. Похвалу Арчил Гомиашвили высказал сыну только после съёмки в картине «Первый после Бога», и это случилось в год смерти актёра, гениально сыгравшего Остапа Бендера.

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Последнее: Сын киноактёра Арчила Гомиашвили, прославившегося благодаря роли Остапа Бендера в фильме Леонида Гайдая «12 стульев», в одном из недавних интервью рассказал, что отец долгие годы в него не верил. И только незадолго до смерти именитый родитель высказал Михаилу Гомиашвили свою похвалу. По словам Гомиашвили-младшего, он с детства видел интересную жизнь родителей, постоянно участвующих в съёмках […]