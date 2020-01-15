Казахстан анонсировал переговоры с Белоруссией о поставках нефти

15.01.2020, 9:19, Новости дня

Запрос от Белоруссии на поставку нефти из Казахстана поступил, до 20 января планируется провести переговоры с представителями «Белнефтехима», сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.

«Заявление, просьба от «Белнефтехима» поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложение белорусской стороны», – сказал Ногаев, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что ведомство организует встречу с ресурсодержателями Казахстана. «Если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна», – сказал Ногаев, добавив, что переговоры планируется провести до 20 января.

Во вторник первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что нефть республике вместо РФ могут поставлять Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан или Азербайджан.



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Последнее: Запрос от Белоруссии на поставку нефти из Казахстана поступил, до 20 января планируется провести переговоры с представителями «Белнефтехима», сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев. «Заявление, просьба от «Белнефтехима» поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям, […]

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