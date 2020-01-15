Мнение: Диктатура закона 20 лет спустя

«Российская прокуратура и сегодня верна своей высокой миссии – твёрдо отстаивать верховенство Закона, интересы граждан и государства», — это президент Путин в поздравлении работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.

Да, в отстаивании интересов граждан и государства российская прокуратура весьма преуспела. Только понимает она их как-то своеобразно. Поэтому те, кто воруют миллионами, измываются над гражданами, калечат их, получают условные сроки. Для тех же, кто осмеливается выразить гражданский протест, прокуратура требует сроков реальных.

В то время как в Москве прокуратура призывала посадить чуть ли не всех проходящих по делу о московских протестах, кого – за прикосновение к руке или шлему полицейского, а кого – и просто за сам факт неоднократного участия в митингах протеста (как Константина Котова), в ХМАО (https://www.znak.com/2019-11-25/v_hmao_ulichennye_v_pytkah_policeyskie_poluchili_uslovnye_sroki) экс-полицейские, уличенные в пытках задержанных, получили условные сроки

К условным срокам приговорили и полицейских садистов из Бурятии (https://t.me/zonaprava/438).

Статистика последних 10 лет говорит сама за себя: 4% дел по подобным преступлениям завершились оправданием или прекращением по реабилитирующим основаниям (по всем прочим делам такое случалось в 10 раз реже (https://meduza.io/feature/2019/09/16/pytki-v-rossii-siloviki-poluchayut-uslovnye-sroki-a-poterpevshie-mizernye-kompensatsii)).

Про казнокрадов и говорить нечего. Самая показательная история последних лет – дело «Оборонсервиса» о миллиардных хищениях казенного имущества подчиненных тогдашнего министра обороны Сердюкова во главе с его сердечной подругой Васильевой. Гособвинение запросило для всех фигурантов этого дела условные сроки.

(https://www.interfax.ru/russia/438158)«Чем больше взял, тем мягче сядешь», — называлось одно из журналистских расследований на тему о том, почему коррупционеры и мошенники (https://life.ru/p/1067786) сплошь и рядом получают условные сроки. А добрая наша прокуратура это не обжалует.

То ли дело протестующие. Константина Котова прокуроры просили посадить на 4,5 года (суд снизил до 4). Владислава Синицу – на 6 лет (дали 5). Егора Жукова – 4 (дали три условно). Список можно продолжить…

А все почему. Потому что в России наступила та самая «диктатура закона, а не тех, кто по должности обязан этот закон отстаивать…Милиция и прокуратура должны служить закону, а не пытаться «приватизировать» данные им полномочия с пользой для себя. Их прямая и единственная задача – защита людей, а не ложных представлений о чести мундира и своих ведомственных интересов». Все получилось, как обещал избирателям 20 лет назад кандидат в президенты и мало кому известный Владимир Путин (https://www.kommersant.ru/doc/141144).

Диктатура настала. Своим все – остальным закон.

Так что с праздником, товарищи!

P.S. Про «приватизацию» полномочий с пользой для себя, что позволяет папе генпрокурору то отмазывать своих деток (на 📸) от скандала с подпольными казино (https://www.kommersant.ru/doc/1610992), то налаживать мусорный бизнес (https://www.rbc.ru/investigation/society/26/08/2015/55d35c039a794779b863d9c0), и говорить не стоит. Ведь Чайке -старшему сам президент уже 14 лет доверяет крепить «диктатуру закона».

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Источник: СерпомПо

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Последнее: «Российская прокуратура и сегодня верна своей высокой миссии – твёрдо отстаивать верховенство Закона, интересы граждан и государства», — это президент Путин в поздравлении работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Да, в отстаивании интересов граждан и государства российская прокуратура весьма преуспела. Только понимает она их как-то своеобразно. Поэтому те, кто воруют миллионами, измываются над […]