Умер актер сериала «Горец»

Американский актер Стэн Кирш, известный по роли Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Кирш умер 11 января, сообщила его жена Кристин Грин в Facebook. Ему был 51 год, передает Fox News.
Актер сыграл в более чем 20 фильмах и сериалах. Его главные роли – в сериалах «Горец», «Друзья» и «Главная больница».
Также он выступил в качестве режиссера и продюсера в двух короткометражных картинах, а для одной из них написал сценарий.
Кроме того, у Кирша была собственная школа актерского мастерства, выпускниками которой являются многие американские восходящие звезды.
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