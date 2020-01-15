Дочь Анастасии Волочковой провела новогодние праздники с отцом и его возлюбленной

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна провела новогодние праздники со своим отцом и его новой возлюбленной. Подобное решение девочки известная балерина не стала оспаривать и предоставила ей полную свободу выбора.

Исходя из слов самой Анастасии Волочковой, отец Ариадны живёт в непосредственной близости от школы дочери. Именно поэтому ей легко добираться на учёбу и обратно. Девочка время от времени проживает в квартире отца несмотря на то, что у него есть новая возлюбленная. Балерина не видит в этом никаких сложностей и считает, что родителю Ариадны следует больше времени уделять ребёнку и своим отцовским обязанностям. Саму же наследницу знаменитость не ограничивает и даёт ей возможность самостоятельно выбирать, с кем жить и сколько. В частности, где учиться тоже выбирает Ариадна и старается не распространяться о своих родителях. Волочкова объяснила, дочь хочет всего добиться самостоятельно, а не зарабатывать только на имени известных отца и матери. Эту позицию балерина полностью поддерживает и не мешает дочери развиваться.

Несмотря на хорошие отношения с Ариадной, Волочкова с осторожностью относится к новой девушке своего бывшего супруга и считает, что она встречается с ним только из-за денег. При этом, как отметила знаменитость, Игорь Вдовин не располагает практически никакими средствами и живёт за счёт своих возлюбленных. «Он ещё не отдал мне долг в размере 3 млн долларов, который занимал около 10 лет назад», — объяснила Анастасия Волочкова.

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