Дочь Анастасии Волочковой провела новогодние праздники с отцом и его возлюбленной

15.01.2020, 9:04, Разное

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна провела новогодние праздники со своим отцом и его новой возлюбленной. Подобное решение девочки известная балерина не стала оспаривать и предоставила ей полную свободу выбора.
Исходя из слов самой Анастасии Волочковой, отец Ариадны живёт в непосредственной близости от школы дочери. Именно поэтому ей легко добираться на учёбу и обратно. Девочка время от времени проживает в квартире отца несмотря на то, что у него есть новая возлюбленная. Балерина не видит в этом никаких сложностей и считает, что родителю Ариадны следует больше времени уделять ребёнку и своим отцовским обязанностям. Саму же наследницу знаменитость не ограничивает и даёт ей возможность самостоятельно выбирать, с кем жить и сколько. В частности, где учиться тоже выбирает Ариадна и старается не распространяться о своих родителях. Волочкова объяснила, дочь хочет всего добиться самостоятельно, а не зарабатывать только на имени известных отца и матери. Эту позицию балерина полностью поддерживает и не мешает дочери развиваться.

Несмотря на хорошие отношения с Ариадной, Волочкова с осторожностью относится к новой девушке своего бывшего супруга и считает, что она встречается с ним только из-за денег. При этом, как отметила знаменитость, Игорь Вдовин не располагает практически никакими средствами и живёт за счёт своих возлюбленных. «Он ещё не отдал мне долг в размере 3 млн долларов, который занимал около 10 лет назад», — объяснила Анастасия Волочкова.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности распространения птичьего гриппа. Штамм вируса под названием H5N8 уже зафиксировали в Венгрии, Польше и Словакии, сообщает Национальная служба новостей.  По словам экспертов, вспышки этого заболевания в большинстве стран устранили еще весной прошлого года, однако зараженные птицы и животные остались в Нигерии и Южно-Африканской Республике. Из-за аномально теплой погоды, обрушившейся […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика