Александр Серов рассказал об участии в потасовке в кафе и пулевом ранении

Известный отечественный эстрадный исполнитель Александр Серов недавно пояснил о потасовке в кафе и полученном пулевом ранении. Инцидент произошел ещё в конце минувшего года, и сейчас, как отмечает певец, травма его почти не беспокоит, но он немного хромает на одну ногу.

В один из дней Александр Серов в компании друзей проводил вечер в подмосковном заведении. Рядом за столиком сидели незнакомые им люди, и в какой-то момент между ними и приятелями исполнителя начал назревать конфликт. Его разрешить пытались на улице «мужским разговором», но у одного из оппонентов оказался травматический пистолет, которым он и воспользовался. В результате потасовки и перестрелки Серов получил ранение нижней конечности. Звезду госпитализировали в медучреждение, где ему была оказана своевременная помощь и извлечена пуля.



Сейчас жизни и здоровью Александра Серова ничего не угрожает, но он пока немного хромает и регулярно проходит врачебный осмотр. В правоохранительные органы, как оказалось, ни певец, ни его друзья не обращались. Серов заметил, что после инцидента «все кинулись в рассыпную», поэтому ни о каком расследовании и суде речь даже не идёт, информирует «СтарХит».

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