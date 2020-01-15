Александр Серов рассказал об участии в потасовке в кафе и пулевом ранении

Известный отечественный эстрадный исполнитель Александр Серов недавно пояснил о потасовке в кафе и полученном пулевом ранении. Инцидент произошел ещё в конце минувшего года, и сейчас, как отмечает певец, травма его почти не беспокоит, но он немного хромает на одну ногу.
В один из дней Александр Серов в компании друзей проводил вечер в подмосковном заведении. Рядом за столиком сидели незнакомые им люди, и в какой-то момент между ними и приятелями исполнителя начал назревать конфликт. Его разрешить пытались на улице «мужским разговором», но у одного из оппонентов оказался травматический пистолет, которым он и воспользовался. В результате потасовки и перестрелки Серов получил ранение нижней конечности. Звезду госпитализировали в медучреждение, где ему была оказана своевременная помощь и извлечена пуля.
Сейчас жизни и здоровью Александра Серова ничего не угрожает, но он пока немного хромает и регулярно проходит врачебный осмотр. В правоохранительные органы, как оказалось, ни певец, ни его друзья не обращались. Серов заметил, что после инцидента «все кинулись в рассыпную», поэтому ни о каком расследовании и суде речь даже не идёт, информирует «СтарХит».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сегодня, 15 января, советский и российский композитор Максим Дунаевский отмечает 75-летний юбилей. Незадолго до «круглой» даты народный артист РФ пояснил о планах на празднование дня рождения, а также вспомнил о причине отказа Анастасии Вертинской сниматься в роли Мэри Поппинс. В честь юбилейного дня рождения Максим Дунаевский не планирует устраивать шумное застолье с многочисленными гостями, а […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Застукала»: Дарина Эрвин показала рассматривающего голую женщину Александра Цекало / 25 декабря
- Мнение: Путин разрешил людям валежник! / 9 декабря
- Мнение: Почта для Русскаго Мiра / 24 декабря
- Экстрасенс Александр Кинжинов предсказал Диме Билану женитьбу на иностранке и рождение сына / 27 декабря
- Мнение: Либертарианская этика и «такое» в сейфспейсе / 2 января
- Раскрыта личность нового любовника Любови Толкалиной / 2 декабря
- Принцессы София, Виктория, Мадлен и другие члены королевской семьи Швеции на ужине в честь Нобелевских лауреатов / 11 декабря
- Мнение: Россия ввела дополнительные санкции против Украины / 18 декабря