Роскачество проверяет качество тушенки из говядины

Специалисты Роскачества начали проверку тушенки из говядины 20 марок, произведенной в разных регионах России, включая Бурятию и Марий Эл, а также изготовленной в Белоруссии. Результаты исследования эксперты представят на официальном портале в феврале, а пока дали несколько рекомендаций по выбору этого мясного продукта.

Особое внимание рекомендуется уделить упаковке. На банке не должно быть подтеков, появляющихся в результате нарушения герметичности швов. Недопустимо возникновение «хлопуши» — выпуклостей на крышке и дне, причина которых — использование тонкой жести или переполненности упаковки. Тушенка не считается качественной при появлении «птички» — деформации крышки или дна, а также ржавчины на поверхности банки.

В Роскачестве советуют присмотреться и к этикетке. Здесь должны содержаться название продукта и сведения об изготовителе, товарный знак, масса нетто, состав, информация об энергетической и пищевой ценности изделия, дата выпуска и срок годности, а также условия хранения, рекомендации к употреблению, стандарт и подтверждение соответствия.

Специалисты Роскачества проверят тушенку из говядины по 90 показателям, включая микробиологическое и органолептическое исследование, гистологическую идентификацию и наличие не мясных ингредиентов. Ведомство представит результаты анализа продукта в аккредитованных лабораториях уже в феврале, передает iReactor.

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