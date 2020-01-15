Роскачество проверяет качество тушенки из говядины

15.01.2020, 9:04, Разное

Специалисты Роскачества начали проверку тушенки из говядины 20 марок, произведенной в разных регионах России, включая Бурятию и Марий Эл, а также изготовленной в Белоруссии. Результаты исследования эксперты представят на официальном портале в феврале, а пока дали несколько рекомендаций по выбору этого мясного продукта.
Особое внимание рекомендуется уделить упаковке. На банке не должно быть подтеков, появляющихся в результате нарушения герметичности швов. Недопустимо возникновение «хлопуши» — выпуклостей на крышке и дне, причина которых — использование тонкой жести или переполненности упаковки. Тушенка не считается качественной при появлении «птички» — деформации крышки или дна, а также ржавчины на поверхности банки.

В Роскачестве советуют присмотреться и к этикетке. Здесь должны содержаться название продукта и сведения об изготовителе, товарный знак, масса нетто, состав, информация об энергетической и пищевой ценности изделия, дата выпуска и срок годности, а также условия хранения, рекомендации к употреблению, стандарт и подтверждение соответствия.

Специалисты Роскачества проверят тушенку из говядины по 90 показателям, включая микробиологическое и органолептическое исследование, гистологическую идентификацию и наличие не мясных ингредиентов. Ведомство представит результаты анализа продукта в аккредитованных лабораториях уже в феврале, передает iReactor.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сегодня, 15 января, советский и российский композитор Максим Дунаевский отмечает 75-летний юбилей. Незадолго до «круглой» даты народный артист РФ пояснил о планах на празднование дня рождения, а также вспомнил о причине отказа Анастасии Вертинской сниматься в роли Мэри Поппинс. В честь юбилейного дня рождения Максим Дунаевский не планирует устраивать шумное застолье с многочисленными гостями, а […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика