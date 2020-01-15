«Бесстыдно делают деньги на своей фамилии» — Fox News о лёгком заработке детей вашингтонской элиты

Благодаря импичменту, американцы узнали, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получал огромные зарплаты от компаний, желавших угодить его отцу, и это совершенно законно, напоминает Fox News. Как отмечает телеканал, подобным образом зарабатывают многие дети американских политиков, в том числе бывшая «первая дочь» Челси Клинтон.

У всей этой драмы с импичментом есть один плюс: мы узнали ещё больше правды о том, как делаются дела у нашего правящего класса. Эта история привлекла внимание к доходным должностям, которые удалось заполучить Хантеру Байдену, потому что его отец — важная персона.

Как вам сообщали CNN, MSNBC и The Washington Post, причём неоднократно, чтобы вы не забыли, «нет никаких доказательств» того, что Байден нарушал закон, принимая деньги от людей, надеявшихся повлиять на его отца. Печально то, что формально они правы. В сегодняшней Америке закон никак не запрещает раздавать фальшивые должности неквалифицированным родственникам влиятельных людей, что фактически является взяткой. А раз это совершенно законно, естественно, Хантер Байден не единственный, кто бесстыдно делает деньги на своей фамилии. Далеко не единственный.

Вот кто ещё провинился — Челси Клинтон, человек, убедительно доказавший, что не является гением. С 2011 года Челси Клинтон входит в правление компании под названием IAC, это большая компания, занимающаяся инвестициями в СМИ и интернете. Когда она начинала работать в правлении, ей было едва за 30. За её плечами было всего несколько лет работы, в которой она себя особо не проявила. Но IAC платила ей, как матёрому эксперту. Она получала оклад в размере 50 тысяч долларов в год плюс четверть миллиона долларов ценными бумагами. Но вот настоящее вознаграждение: к концу прошлого года её доля в IAC выросла почти до 9 миллионов долларов.

К счастью для Челси, членство в правлении компании не требовало от неё многого. В то самое время, когда она получала от них миллионы, NBC, например, платил ей ещё 600 тысяч долларов в год — за создание немногочисленных незапоминающихся материалов для телевидения. Кроме того, она состояла в правлении Expedia Group, которая, предположительно, платила ей ещё четверть миллиона долларов в год.

И, конечно же, она занята работой вице-председателя Фонда Клинтонов: пишет плохие детские книжки и читает нотации Америке со своего насеста в Twitter. Найдите время, почитайте её ленту, вы многое поймёте! Она, кстати, училась в Стэнфорде. В отличие от вас!

Итак, насколько это большие деньги? Ну, среднестатистическому американцу пришлось бы работать пять жизней, чтобы заработать 9 миллионов долларов, которые Челси Клинтон получила от IAC, ничего не делая. Но у Челси Клинтон на это ушло меньше 10 лет, потому что фамилия у неё какая надо.

Это на случай, если вы задумывались, действительно ли в системе всё схвачено.

Дата выхода в эфир 13 января 2020 года.

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