Российские ученые установили дату изобретения конского седла

Ученые Южного научного центра РАН установили, что жесткое конское седло, на котором впоследствии степные всадники смогли достичь военного преимущества, было изобретено не в III веке н. э., а на тысячу лет раньше, сообщил завотделом археологии ЮНЦ РАН доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.

Лукьяшко пояснил, что одомашнивание лошади, которое произошло на рубеже 4-3 тыс. до н. э., привело к началу крупных миграций. Предками индоевропейцев были освоены большие пространства Евразии, передает РИА «Новости».

«С момента приучения лошади люди начали задумываться об удобствах использования спины лошади для всадников и защиты животного от травм – в результате начали появляться подстилки, потом мягкое седло, а уже затем жесткое, которое и сегодня используется коневодами», – рассказал ученый.

Именно благодаря созданию жесткого седла люди смогли перемещаться на лошадях на значительные расстояния.

«При этом считалось, что жесткое седло появилось не ранее III века нашей эры и было изобретено гуннами. Собранные же мною материалы свидетельствуют о том, что конструкция жесткого седла (ленчик и полки) появилась еще в скифскую эпоху во второй половине IV века до нашей эры», – сказал Лукьяшко.

Соответствующий вывод был сделан на основе анализа данных из раскопок, проведенных, в частности, в Керчи и на территории Украины в Александропольском кургане. Там были обнаружены верховые кони с полуистлевшими остатками седла с деревянной основой.

«Я сопоставил факты с развитием этого предмета амуниции и установил, что жесткое седло появилось гораздо раньше, чем считалось ранее», – сказал он.

Эксперт добавил, что с созданием жесткого седла конница приобрела новое значение – оказалось возможным на протяжении долгого времени передвигаться на спине лошади, использовать новые виды вооружения, новую тактику конского боя. Затем появляется катафракта, от которой остается один шаг до появления рыцарского доспеха и рыцарства как средневековой культуры.

«Так, кажется неявное и неброское достижение в развитии материальной культуры приводит к глобальным по характеру последствиям и даже формирует цивилизацию. Конечно, это явление лишь один из предвестников будущих изменений, но именно из таких открытий формируется представление о культурном развитии», – отметил ученый.

Ранее выводы ученых о появлении предков человека в Южной Африке подвергли критике.

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