Меган Маркл впервые вышла в свет после скандального заявления об отказе от королевских полномочий

С момента, как принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем желании отойти от дел королевского дома, жить на две страны и зарабатывать самостоятельно, прошла неделя. Стоит ли говорить, что папарацци все это время не оставляли надежды подловить супругов хоть где-то. Меган этого шанса их лишила, сама совершив выход в свет и позировав для новой фотографии в Twitter.

Пока Гарри налаживает дела семейные в Великобритании, она посетила Downtown Eastside Women’s Centre в Ванкувере, оказывающий помощь более 500 нуждающимся женщинам и их детям каждый жень.

Посмотрите, с кем мы сегодня пили чай! Герцогиня Сассексская, Меган Маркл, посетила нас, чтобы обсудить вопросы, касающиеся женщин в обществе, — опубликовали в Twitterе центра Downtown Eastside Women’s Centre.

Меган МарклИзвестно, что принц Гарри останется в Великобритании еще как минимум на несколько дней, так как у него намечено участие в жеребьевке Кубка мира по регби 2021. Встречу с главным членом семьи — бабушкой королевой Елизаветой II — Гарри уже провел, получив от Ее Величества одобрение начать новую жизнь.

Сегодня у нас состоялся очень конструктивный разговор по поводу будущего моего внука и его семьи. Несмотря на то что всем бы нам хотелось, чтобы Гарри и Меган оставались полноправными членами королевской семьи, мы понимаем их желание вести более независимую жизнь. Нам предстоит решить сложные вопросы, и впереди еще много работы, однако я попросила о том, чтобы окончательные решения были приняты в ближайшие дни,- говорилось в официальном в заявлении королевы.

Королева Елизавета II, Меган Марк и принц ГарриНапомним, 9 января герцоги Сассекские опубликовали неожиданное сообщение о своем желании начать самостоятельную жизнь и даже переехать.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II,- говорится в заявлении. Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

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