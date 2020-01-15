«Сильный хлопок»: в Уфе взорвался многоквартирный дом

В жилом многоквартирном доме в Уфе утром 15 января прогремел взрыв газа. В результате в помещении обрушилась одна из стен и потолок, образовались завалы, сообщает телеканал «360».
Инцидент произошел в здании на улице Пекинской.
Очевидица произошедшего рассказала, что жильцы соседних домов услышали «ужасно сильный хлопок». По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Еще 28 человек были эвакуированы. Последствия аварии устраняют 40 человек и 11 единиц техники. Спасатели сообщают, что людей под завалами нет.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сегодня, 15 января, советский и российский композитор Максим Дунаевский отмечает 75-летний юбилей. Незадолго до «круглой» даты народный артист РФ пояснил о планах на празднование дня рождения, а также вспомнил о причине отказа Анастасии Вертинской сниматься в роли Мэри Поппинс. В честь юбилейного дня рождения Максим Дунаевский не планирует устраивать шумное застолье с многочисленными гостями, а […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Даже обидно»: Сюткину не дали взятку на шоу «Голос» / 20 декабря
- Ксения Бородина назвала суррогатное материнство «торговлей людьми» / 10 декабря
- Мнение: Крупнокалиберная «мясорубка»: в США оценили российский автомат ШАК-12 / 24 ноября
- Беспардонная выходка жены Порошенко шокировала украинцев / 4 декабря
- Мнение: Философское, о рецензиях / 4 декабря
- Российские собаки оказались переносчиками смертельной болезни / 24 декабря
- Гегемон в отставке / 9 декабря
- Лорак довела Навку до слез / 28 ноября