«Сильный хлопок»: в Уфе взорвался многоквартирный дом

В жилом многоквартирном доме в Уфе утром 15 января прогремел взрыв газа. В результате в помещении обрушилась одна из стен и потолок, образовались завалы, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел в здании на улице Пекинской.

Очевидица произошедшего рассказала, что жильцы соседних домов услышали «ужасно сильный хлопок». По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Еще 28 человек были эвакуированы. Последствия аварии устраняют 40 человек и 11 единиц техники. Спасатели сообщают, что людей под завалами нет.

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