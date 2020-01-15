«Сильный хлопок»: в Уфе взорвался многоквартирный дом

15.01.2020, 8:51, Разное

В жилом многоквартирном доме в Уфе утром 15 января прогремел взрыв газа. В результате в помещении обрушилась одна из стен и потолок, образовались завалы, сообщает телеканал «360». 

Инцидент произошел в здании на улице Пекинской.
Очевидица произошедшего рассказала, что жильцы соседних домов услышали «ужасно сильный хлопок». По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Еще 28 человек были эвакуированы. Последствия аварии устраняют 40 человек и 11 единиц техники. Спасатели сообщают, что людей под завалами нет. 



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