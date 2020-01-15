Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

15.01.2020, 8:51, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются после публикации Американским институтом нефти (API) данных о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,28% – до 64,31 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,31% – до 58,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, запасы нефти в США за неделю по 10 января поднялись на 1,1 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 3,2 млн баррелей, дистиллятов – увеличились на 6,8 млн баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за период не изменились.



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Последнее: Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 5 копеек – до 61,40 рубля, курс евро снизился на 2 копейки – до 68,35 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 64,36 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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