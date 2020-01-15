Прокуратура запросила пять лет тюрьмы для сотрудника ярославской колонии

…признавшегося в пытках заключенных.

В Заволжском суде Ярославля гособвинение потребовало пять лет тюрьмы для бывшего замначальника оперативного отделения исправительной колонии №1 Сергея Ефремова, который признался в пытках над Евгением Макаровым и другими заключенными. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Сергея Ефремов.Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Кроме того, прокурор попросил лишить Ефремова звания капитана и запретить ему занимать руководящие должности в правоохранительных органах в течение трех лет. Ранее Ефремов признал вину и пошел на сделку со следствием. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «а», ч.3 ст. 286 УК).

В ходе заседания адвокат подсудимого утверждал, что Ефремов лишь выполнял указания руководства и «наносил удары ладошкой». Кроме того, по словам самого Ефремова следствие не учло поведение заключенного Макарова, который провоцировал сотрудников колонии.

Ефремов стал одним из первых сотрудников колонии, арестованных после публикации видео пыток 20 июля 2018 года. На видео Ефремов бил лежащего на парте Макарова ладонью по голове. Всего по делу, возбужденному после публикации в «Новой» записей избиений с регистраторов, которые добыли юристы «Общественного вердикта», проходят 17 сотрудников ИК-1 и ИК-8.

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Источник: Новая газета

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