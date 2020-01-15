В ПАО «ОДК-Сатурн» началось обучение мастерского состава

14 января 2020 года в учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») началось обучение вновь принятого мастерского состава предприятия по программе «Повышение уровня организации и управления производственным участком».

— В 2020 учебном году продолжается работа по реализации стратегии предприятия в области подготовки высококвалифицированных кадров, профессионального развития персонала ПАО «ОДК-Сатурн», в том числе сотрудничество с профильными учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования, – отметила начальник учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова. – В планах учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн» на 2020 год обучить порядка 8 тысяч человек. Особое внимание при этом будет уделено подготовке по программам стратегического и инновационного развития предприятия, дальнейшему продвижению принципов бережливого производства и программно-проектного управления. Важное направление — развитие инженерно-технических кадров и мастерского состава, резерва руководящих кадров, подготовка новых рабочих и повышение квалификации рабочих и специалистов через организацию обучения и участия в конкурсах профессионального мастерства, в проектах и программах обучения, в том числе инициированных АО «ОДК» и Госкорпорацией «Ростех».

Для повышения уровня знаний и профессионального опыта вновь принятых мастеров ПАО «ОДК-Сатурн» запланирована насыщенная образовательная программа. Она предполагает обучение с привлечением специалистов и руководителей ПАО «ОДК-Сатурн», а также специалистов внешних обучающих организаций. 36-и молодым мастерам предстоит ознакомиться с организационной структурой предприятия, охраной труда и пожарной безопасностью, техническими характеристиками и требованиями, предъявляемыми к выпускаемой продукции, основами трудового законодательства и правилами внутреннего трудового распорядка, нормированием и оплатой труда. Также специалисты примут участие в фабрике процессов, ознакомятся с принципами бережливого производства и программно-проектного управления, компетенциями в области качества и пройдут обучение в области человеческого фактора. Обучение с привлечением специалистов внешней обучающей организации состоится по темам «Операционный менеджмент», «Эффективная коммуникация», «Управление конфликтами», «Наставничество. Вдохновляющее лидерство».

Помощник директора производства по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Сергей Моржов отметил, что «в службе директора производства порядка 330 мастеров. Мастер – это линейный руководитель, ключевая фигура на производстве, от которого зависит качество выпускаемой продукции. Он должен следить за состоянием и исправностью оборудования и оснастки, правильно и своевременно начислять заработную плату, следить за охраной и условиями труда. Поэтому для вновь принятых мастеров организовано обучение, а для мастеров с опытом работы – ежегодные аттестации».

Пресс-центр ПАО «ОДК-Сатурн»

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